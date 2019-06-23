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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بقيادة العقارات

الأحد، 23 يونيو 2019 01:32 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بقيادة العقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% خاسراً 19.13 نقطة ليغلق عند مستوى 2639.75 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 88.2 مليون سهم محققة ما قيمته 108.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2242 صفقة لـ30 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 24 سهما، واستقر سهم واحد.
  
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 5.43%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.53%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.89%، ثم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.77%.
 

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