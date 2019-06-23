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تحصين 121 ألف رأس ماشية فى أول يوم للحملة القومية ضد الحمى القلاعية

الأحد، 23 يونيو 2019 07:19 م
تحصين 121 ألف رأس ماشية فى أول يوم للحملة القومية ضد الحمى القلاعية تحصين الماشية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
 
 
أوضح التقرير أنه تم تحصين 121 ألف و361 رأس ماشية بينهم "75 ألف و182 أبقار، و41 ألفًا و651 جاموس، و4 آلاف و356 أغنام، و172 ماعز" حتى 22 يونيو الجاري.
 
وناشدت الوزارة في بيان لها، جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية بضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدة أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحة أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.
 
 

تحصين الماشية

الخدمات البيطرية

اللجان البيطرية

الأمان الحيوى

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