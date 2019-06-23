تحرش خلف خطوط العدو.. فضائح جديدة فى جيش الاحتلال تعرف عليها

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن انتشار ظاهرة الاغتصاب والتحرش الجنسى واللفظى داخل الجيش الإسرائيلى، خلال العامين الماضيين أى فى الفترة ما بين عامى 2016 و 2018.

وذكرت صحيفة " معاريـف" الإسرائيلية أن معظم حالات التحرش والاغتصاب تتم من قبل ضباط تجاه مجندات بالجيش الإسرائيلى اثناء الخدمة ،لدرجة أن الضباط يساومون المجندات إذا لم ينصعن اليهن ،فيتم تحويل من يرفضن للخدمة فى مناطق وعرة .

وأضـافت الصحيفة أن نسبة التحرش والاعتداء الجنسى وصلت لدرجة أن كل 10 مجندات بينهن 7 تعرضت للتحرش الجنسى أو اللفظى أو الاعتداء خلال العامين الأخيرين.

وتابعت الصحيفة أن الشرطة العسكرية فتحت 158 ملف تحقيق عام 2018 تتعلق بمخالفات تنوعت بين تحرش جسدي ولفظي أو اختلاس النظر في غرف الغيار والاستحمام.