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تجهيز غرف لحقن جرعات علاج الأورام واستقبال الطوارئ للأطفال بمستشفي المبرة للتأمين الصحي بأسيوط

الأحد، 23 يونيو 2019 11:34 م
تجهيز غرف لحقن جرعات علاج الأورام واستقبال الطوارئ للأطفال بمستشفي المبرة للتأمين الصحي بأسيوط مستشفي المبرة للتأمين الصحي باسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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أعلن الدكتور سامى شريف مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع وسط الصعيد، عن البدء في تجهيز غرفة لاستقبال حالات الطوارئ للأطفال وذلك داخل مستشفي المبرة التابع للتأمين الصحي ومتابعة مستمرة من الأطباء والتمريض، وذلك تحت رعاية الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
 
وقال مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع وسط الصعيد،  إنه تم توفير وتجهيز غرفتين على مستوى متميز لحقن جرعات علاج الأورام وبإشراف أساتذة من جامعه اسيوط وفق بروتوكول التعاون بين مستشفي المبرة التابعة للتأمين الصحي بأسيوط والجامعة وأطباء المستشفي وهيئة التمريض لراحة المرضي .
 
وأكد الدكتور سامي شريف، على المتابعة المستمرة بمستشفي المبرة للتأمين الصحي، للاطمئنان على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
 
 
مستشفي المبرة للتأمين الصحي باسيوط (1)
مستشفي المبرة للتأمين الصحي باسيوط

مستشفي المبرة للتأمين الصحي باسيوط (3)
مستشفي المبرة للتأمين الصحي باسيوط 

 


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صحة اسيوط

الاورام

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جامعة اسيوط

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