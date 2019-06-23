سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 10:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس مستريحة المطاعم 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه

الأحد، 23 يونيو 2019 09:28 م
تجديد حبس مستريحة المطاعم 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه أموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات، حبس متهمة 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، التى تجرى معها بمعرفة النيابة، فى اتهامها بالاستيلاء على مليون و383 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة.

وذكرت التحريات ، أن المتهمة تعمل بأحد البنوك الشهيرة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها.

وأضافت التحريات، أن المتهمة زعمت استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق  ،مقابل أرباح مُتفق عليها ، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

 

 

 


تجديد حبس متهمة

مستريحة المطاعم

عقوبة النصب والاحتيال

الاستيلاء على مليون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة