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تجديد حبس متهمة 15 يوما فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الأحد، 23 يونيو 2019 05:39 م
تجديد حبس متهمة 15 يوما فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل حبس _ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها، بمعرفة النيابة فى  اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

المتهمة "عبير. ا" وجهت النيابة إليها في القضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 


حبس متهم جديد

مشاركة جماعة إرهابية

تجديد حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

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