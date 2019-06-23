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تأجيل محاكمة 10 عناصر بالإخوان بسوهاج متهمين بحرق كنيسة مارى جرجس لـ3 سبتمبر

الأحد، 23 يونيو 2019 04:40 م
تأجيل محاكمة 10 عناصر بالإخوان بسوهاج متهمين بحرق كنيسة مارى جرجس لـ3 سبتمبر مجمع محاكم سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 10 من عناصر الإخوان، متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر سبتمبر لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين عمرو محمود على وناجح عبد الحميد محمد بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، بتهم الاشتراك فى التجمهر بغرض إرتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مار جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.

 

كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بالإكراه.


جنايات سوهاج

اسلحه ناريه

قتل

سلاح ميرى

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