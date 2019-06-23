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بيرنى ساندرز: ترامب ينسب لنفسه الفضل فى إخماد حريق تسبب فى إشعاله

الأحد، 23 يونيو 2019 12:25 م
بيرنى ساندرز: ترامب ينسب لنفسه الفضل فى إخماد حريق تسبب فى إشعاله السيناتور بيرنى ساندرز
كتبت ريم عبد الحميد

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اتهم السيناتور بيرنى ساندرز، المرشح الديمقراطى المحتمل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب بأنه ينسب لنفسه الفضل بتهدئة التوتر فى أزمة هو من تسبب فى اختلاقها، فى إشارة إلى تطورات إيران.
 
وفى مقابلة مع قناة CBS الأمريكية، شبه ساندرز إستراتيجية ترامب فى الشرق الأوسط بالرغبة فى أن تنسب لنفسك الفضل فى إخماد نيران قمت بإشعالها.
 
وقال ساندرز، إن الأمر يشبه قيام شخص ما بإشعال النيران فى سلة تمتلئ بالأوراق ثم يخمدها، فقد ساعد فى اختلاق الأزمة، ثم أوقف الهجمات"؛ وتابع قائلا إن ترامب يعتقد أن الحرب مع إيران شئ قد يكون جيد لهذا البلد بالرغم من لهجته العامة التحذيرية من هذا الصراع.
 
وجاءت تصريحات ساندرز بعد الكشف عن أن الرئيس دونالد ترامب قد ألغى أمرا بتوجيه ضربات عسكرية محدودة ضد إيران، وقال الرئيس الأمريكى إنه تراجع عن القرار بعدما علم أنه قد يسفر عن سقوط 150 قتيلا إيرانية.
 
وعندما سئل ساندرز عما إذا كان سيدعم ضربة محدودة، رد سيناتور فيرمونت، قائلا " أوو، فقط ضربة محدودة، حسنا أنا آسف، لم أعرف أنه لا بأس من مهاجمة دولة أخرى بالقنابل"؛ وتابع مستنكرا: "مجرد ضربة محدودة!، هذا عمل من أعمال الحرب".

بيرنى ساندرز

دونالد ترامب

ضرب ايران

الرئيس الامريكى

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