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بولسونارو ينتقد الكونجرس البرازيلى: يتمتع بسلطات عظمى ويريد تركى مثل ملكة انجلترا

الأحد، 23 يونيو 2019 04:23 م
بولسونارو ينتقد الكونجرس البرازيلى: يتمتع بسلطات عظمى ويريد تركى مثل ملكة انجلترا بولسونارو
كتبت فاطمة شوقى

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قال رئيس البرازيل ، اليمينى المتطرف "جايير بولسونارو" ، إن الكونجرس فى البلاد يتمتع "بسلطات عظمى" على نحو متزايد، وتساءل بولسونارو "هل تريد أن تتركنى ملكة إنجلترا؟ هل هذه هى الطريقة الصحيحة؟" ، وذلك  بعد اقتراح نقل للبرلمانيين سلطة تعيين المرشحين فى مقدمة الهيئات التنظيمية فى البلاد.

ووفقا لصحيفة "تيلام" الأرجنتينية فقال بولسونارو "إذا أصبح المشروع قانونيا، فسيم تعيين جميع الهيئات التنظيمية من قبل البرلمانيين ، وتخيلوا المعايير التى سوف يعتمدونها".

كما أكد بولسونارو أن "السلطة التشريعية ، تصادف أن تكون لها قوى عظمى" وأن الاتفاق بين القوى الثلاث يجب أن يأتى "من القلب".

 


البرازيل

بولسونارو

الكونجرس البرازيلى

رئيس البرازيل

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