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بولتون: صبر واشنطن على إيران ليس ضعفا وسنمنعها من الحصول على السلاح النووى

الأحد، 23 يونيو 2019 10:32 ص
بولتون: صبر واشنطن على إيران ليس ضعفا وسنمنعها من الحصول على السلاح النووى جون بولتون - مستشار الأمن القومى الأمريكى
كتب ـ سمير حسنى

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اتهم جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى، إيران بالسعى للحصول على السلاح النووى، مشددا على أن واشنطن ستمنع حصول طهران على هذا السلاح.

 

وقال بولتون خلال مؤتمر صحفى مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، اليوم الأحد، بالقدس المحتلة، " إيران لن تستطيع الحصول على الأسلحة النووية لاستخدمها ضد الولايات المتحدة ولا غيرها، ومستعدون للتدخل لفرض مزيد من العقوبات على إيران".

 

وواصل اتهاماته لإيران بقوله:"طهران تستمر فى بناء قدارت تبرهن على زعزعة استقرار المنطقة وتقتنى أسلحة ممنوعة وتستمر فى تهديدها لإسرائيل والخليج، والمصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط وهذه ليست مؤشرات سلام".

 

وأشار إلى أن صبر الولايات المتحدة على التصرفات الإيرانية ليس ضعفًا، مردفا: "لا إيران ولاغيرها يجب أن يعتبروا صبر الولايات المتحدة على أنها علامة ضعف، ولا يحق لهم التصرف فى الشرق الأوسط".

 


ايران

السلام النووى

مستشار الامن القومى الامريكى

جون بولتون

الخليج

اسرائيل

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