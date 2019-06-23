انهاء إجراءات إخلاء سبيل زوج المتهمة بخطف طفل من مستشفى قصر العينى

كتب سليم على

انهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قسم شرطة مصر القديمة، اجراءات إخلاء سبيل زوج المتهمة بخطف طفل من مستشفى قصر العينى دون ضمانات تنفيذا لقرار النيابة باخلاء سبيله.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمة بخطف الطفل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت إخلاء سبيل زوجها بعد التأكد من عدم إشتركه فى الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة كانت تتردد على مستشفى القصر العينى، وكانت ترغب فى سرقة طفل رضيع من أسرته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة خططت لجريمتها بعدما لاحظت سيدة مسنة تحمل طفل رضيع، وتعرفت عليها وظلت تتحرك معها وفق ما سجلته كاميرات المراقبة فى المستشفى، ولم تتوقف عند هذا الحد وخرجت معها إلى خارج المستشفى أيضا من أجل شراء الملابس الجديدة للطفل، حتى تطمئن إليها جدة الطفل بشكل كامل، وهو ما تحقق بالفعل حتى سرقت الطفل، وبدأت جهود رجال الشرطة فى تفريغ كاميرات المراقبة بشكل كامل حتى تم تحديد هوية هذه السيدة والتوصل إلى عنوان بيتها، عن طريق قسم المساعدات التكنولوجية بوزارة الداخلية.