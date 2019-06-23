سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 04:47 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

اندلاع حرائق فى أراض زراعية بريف حماة بسوريا بسبب قذائف المسلحين

الأحد، 23 يونيو 2019 04:25 ص
اندلاع حرائق فى أراض زراعية بريف حماة بسوريا بسبب قذائف المسلحين حرائق - أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اندلعت حرائق فى الأراضى الزراعية لبلدة "بريديج" بريف حماة الشمالي، جراء قصف بالقذائف الصاروخية شنته جماعات مسلحة منتشرة فى منطقة خفض التصعيد واستهدف أراضى البلدة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وأشارت وكالة "سانا" السورية، إلى أن الجماعات المسلحة المنتشرة فى ريف حماة الشمالى والشمالى الغربى "جددت اعتداءها بالقذائف على القرى والبلدات الآمنة بريف حماة، إذ سقط عدد منها على أراض زراعية فى بلدة بريديج الأمر الذى تسبب باندلاع حرائق فيها".

 

وأضافت، أن "أربع قذائف صاروخية أطلقها المسلحون على المنازل السكنية فى بلدة سلحب بريف حماة الشمالى سقطت فى محيط المشتل الزراعى بالبلدة، تسبب بوقوع أضرار مادية، من دون وقوع إصابات فى صفوف المدنيين".

 

وأطلق مسلحو "جبهة النصرة" و"كتائب العزة" الاثنين الماضى 15 قذيفة صاروخية على منازل الأهالى والأراضى الزراعية فى قرية الشيخ حديد شمال مدينة محردة بريف حماة الشمالي، تسبب بوقوع أضرار مادية بالممتلكات ودمار ببعض المنازل ونشوب حرائق فى المحاصيل الزراعية.


حرائق

سوريا

حماة

ريف حماة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دبلوماسى روسى: دول غربية تشوه الوضع على الأرض فى سوريا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:22 ص

سفير سوريا بموسكو: الحرب على الإرهاب تدخل مرحلتها النهائية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:21 ص

روسيا: سنناقش خلال الاجتماع مع مصر الأوضاع فى سوريا وليبيا ومنطقة الخليج

الخميس، 20 يونيو 2019 10:31 ص

روسيا ترصد 13 خرقا لوقف العمليات العسكرية فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:22 م

سفارة روسيا فى لندن : المصادر التى تستخدمها بريطانيا عن سوريا غير موثوق بها

السبت، 22 يونيو 2019 02:00 ص

مصدر عراقى: اعتقال متهم بنقل عناصر "داعش" من سوريا إلى العراق

السبت، 22 يونيو 2019 03:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة