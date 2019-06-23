اندلاع حرائق فى أراض زراعية بريف حماة بسوريا بسبب قذائف المسلحين

وكالات الأنباء

اندلعت حرائق فى الأراضى الزراعية لبلدة "بريديج" بريف حماة الشمالي، جراء قصف بالقذائف الصاروخية شنته جماعات مسلحة منتشرة فى منطقة خفض التصعيد واستهدف أراضى البلدة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأشارت وكالة "سانا" السورية، إلى أن الجماعات المسلحة المنتشرة فى ريف حماة الشمالى والشمالى الغربى "جددت اعتداءها بالقذائف على القرى والبلدات الآمنة بريف حماة، إذ سقط عدد منها على أراض زراعية فى بلدة بريديج الأمر الذى تسبب باندلاع حرائق فيها".

وأضافت، أن "أربع قذائف صاروخية أطلقها المسلحون على المنازل السكنية فى بلدة سلحب بريف حماة الشمالى سقطت فى محيط المشتل الزراعى بالبلدة، تسبب بوقوع أضرار مادية، من دون وقوع إصابات فى صفوف المدنيين".

وأطلق مسلحو "جبهة النصرة" و"كتائب العزة" الاثنين الماضى 15 قذيفة صاروخية على منازل الأهالى والأراضى الزراعية فى قرية الشيخ حديد شمال مدينة محردة بريف حماة الشمالي، تسبب بوقوع أضرار مادية بالممتلكات ودمار ببعض المنازل ونشوب حرائق فى المحاصيل الزراعية.