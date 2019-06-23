انتشال 7 جثامين لمتسلقين أعلى جبال هيمالايا بالهند

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تمكنت قوات الأمن الهندية من انتشال 7 جثامين من أصل 8 لأعضاء فريق من المتسلقين الدوليين يعتقد أنهم لقوا مصرعهم على أحد جبال هيمالايا المشهورة بخطورتها.

وقال المدير الإداري لولاية /أوتارانتشال/ الهندية، فيجاي جوجاند - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم /لأحد/ - إن الجنود تمكنوا من الوصول إلى الجثامين التي لم يتم التعرف على هوياتهم بعد.

وأشارت الشبكة إلى أنه سيتم نقل الجثامين من الموقع الذي تم العثور عليهم فيه والذي يقع على ارتفاع أكثر من 5 آلاف متر من المخيم الرئيسي، منوها إلى أنه تم إطلاق جولات استكشافية للعثور عن الضحايا بعدما فشلت مهمات البحث عن طريق مروحية في الوصول إلى المنطقة.

وكان متسلق الجبال البريطاني الشهير، مارتين موران، قاد فريقا من بينهم 4 بريطانيين، وأمريكيين اثنين، واسترالي، وآخر هندي في جولة استكشافية على جبل معروف باسم "ناندا ديفي"؛ حيث فُقد الاتصال بالفريق في الـ 26 من شهر مايو الماضي في أعقاب وقوع انهيار جليدي.