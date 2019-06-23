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امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين دون مشكلات.. اعرف التفاصيل

الأحد، 23 يونيو 2019 12:49 م
امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين دون مشكلات.. اعرف التفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2018/2019 فى مادة التاريخ (ورقة ثانية) بإجمالى  191 طالب - طالبة فى 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتواصل خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان، مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم العاشر لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 26/6/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) بأداء الامتحان فى مادة (الكيمياء) بإجمالى عدد 391 ألفًا و241 طالب/ طالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى عدد 251 ألفًا و246 طالب/ طالبة، كما يؤدى طلاب مدارس STEM الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم فى الفيزياء بإجمالى عدد 373 طالب/ طالبة.

كما يؤدى يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2019 طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى الاقتصاد بإجمالى عدد 191 طالب/ طالبة.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات للطلاب المكفوفين للثانوية العامة

امتحانات المكفوفين

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