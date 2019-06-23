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اليونيسف توقع اتفاقية لتقديم خدمات تعليمية لـ1800 طفل ليبى

الأحد، 23 يونيو 2019 01:15 ص
اليونيسف توقع اتفاقية لتقديم خدمات تعليمية لـ1800 طفل ليبى اليونيسف
وكالات الأنباء

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وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اتفاقية مع منظمة نسائم للتعاون بليبيا بشأن تقديم خدمات تعليمية لنحو 1800 طفل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وذكرت "اليونيسف" في بيان لها، أنها وقعت مع منظمة نسائم التي تتخذ من بنغازي مقرًا لها، اتفاقية جديدة لتكثيف تعاونهم وتقديم خدمات تعليمية لنحو 1800 طفل في سن ما قبل المدرسة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن جميع الأطفال بغض النظر عن قدراتهم، لهم الحق في الحصول على تعليم شامل وعالي الجودة لتنمية مهاراتهم.


اليونيسف

ليبيا

أطفال ليبيا

بنغازى

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