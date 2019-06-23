اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى يؤدون امتحان الإنجليزى

كتب لؤى على

يؤدى اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى امتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتبدأ اللجنة الساعة التاسعة وتستمر حتى الثانية عشر.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.