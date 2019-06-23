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اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى يؤدون امتحان الإنجليزى

الأحد، 23 يونيو 2019 04:00 ص
اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى يؤدون امتحان الإنجليزى امتحانات - أرشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى امتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتبدأ اللجنة  الساعة التاسعة وتستمر حتى الثانية عشر.
 
 
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.
 

الثانوية الازهرية

امتحانات الثانوية الازهرية

مادة اللغة الاجنبية الاولى

الثانوية

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