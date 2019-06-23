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اليوم.. بدء تسليم 23 عمارة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة

الأحد، 23 يونيو 2019 03:00 ص
اليوم.. بدء تسليم 23 عمارة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة مشروع دار مصر - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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يبدأ جهاز مدينة دمياط الجديدة اعتبارا من اليوم الأحد تسليم 23 عمارة بمشروع دار مصر أرقام (143 – 144 – 135 – 136 – 141 – 142 – 131 – 132 – 181 – 151 – 152 - 193 – 194 – 153 – 154 – 118 – 119 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160)، بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: يبلغ إجمالى العمارات بالمرحلة الأولى 238 عمارة و65 عمارة بالمرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إرسال جميع بيانات العمارات التى سيتم تسليمها إلى البنك للتسليم للسكان، وقام الجهاز بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات للفائزين بها، خلال الفترة من 23/6/2019 : 7/8/2019، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط الجديدة)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وكذا إخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام المقررة.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

 

 


وزاره الاسكان

مشروع دار مصر

المدن الجديده

مدينه دمياط الجديده

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