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الوفد الزراعى باجتماعات "الفاو" يؤكد دور المنظمة فى حل مشكلة الأمن الغذائى

الأحد، 23 يونيو 2019 11:28 ص
الوفد الزراعى باجتماعات "الفاو" يؤكد دور المنظمة فى حل مشكلة الأمن الغذائى منظمة الفاو
كتب ـ عز النوبى

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أكد الوفد الزراعى المشاركة فى اجتماعات "الفاو" على الدور الفعال الذى تضطلع به المنظمة لمعالجة العديد من القضايا وعلى رأسها مشكلة الأمن الغذائى ومكافحة الفقر والنهوض بالقطاع الزراعى فى العالم .

وجه الوفد الزراعى خلال كلمته أمام الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"الفاو" التحية والشكر للدكتور جوزيه دى سيلفيا المدير السابق للفاو على الجهود التى بذلها خلال فترة ولايته المسئولية وعلى جهوده الطيبة نحو دفع عملية الإصلاح لهذه المنظمة العريقة التى نكن لها كل التقدير والعرفان كمنظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تعمل فى خدمة الزراعة والغذاء للدول الأعضاء بها، ولا نزال نتطلع إلى دورها المحورى فى المستقبل القريب والبعيد، وذلك نظراً لما يشهده العالم من متغيرات وتطورات على صعيد إنتاج السلع الزراعية الغذائية الرئيسية والتى تزداد أسعارها بشكل غير مسبوق عالمياً وكذلك ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعى بصفة عامة .

وقال الوفد الزراعى، إن هذا المؤتمر يأتى فى ظل العديد من التحديات التى تواجهها دول الإقليم فى مجالات الزراعة والرى والغذاء والبيئة وعلى سبيل المثال لا الحصر فإننا نواجه جميعاً تحديات زيادة التصحر وندرة المياه واتساع المناطق الجافة والأراضى القاحلة، كما أننا نواجه الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى والتغيرات المناخية بأثارها السلبية وأمراض الحيوان العابرة للحدود بأثارها الاقتصادية والاجتماعية ونواجه تحدى تحقيق أهداف قمة الغذاء العالمى وتقليص عدد الذين يعانون من نقص الغذاء والجوع فى العالم والذين يبلغ عددهم حوالى 821 مليون نسمة .

وأضاف الوفد الزراعى، أن مصر أطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عاماً – رؤية مصر 2030 تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصاداً تنافسياً متوازناً ومتنوعاً ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة، وفى إطار هذه الرؤية تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استراتيجية استهدفت من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الابتكار وتكثيف المعرفة آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية .

وقال الوفد، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية وضعت نصب عينيها تحقيق الأهداف التالية :إطلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتناسق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص فى مجال استثمار الموارد الزراعية، تهيئة مناخ الاستثمار الزراعى واستثمار كافة الإمكانات المتاحة، تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، تدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، زيادة قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته فى تحسين الميزان التجارى .

ومن المتوقع أن يؤدى تنفيذ خطة التنمية الزراعية المصرية إلى زيادة إمكانيات النمو للقطاع الزراعى وتوليد عدد كبير من فرص العمل للشباب وتحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة، من خلال العمل الدؤوب على تحقيق تلك الأهداف والتعاون الإقليمى والدعم الفنى لمنظمة الأغذية والزراعة .

وفى هذا الإطار، فإننا نرحب بالتعاون فى معالجة قضايا الأمن الغذائى والتغذية والاستدامة مع كافة الهيئات الدولية والإقليمية . ومن جهة أخرى فإن مصر من الدول التى تتأثر بشدة من التغيرات المتوقعة للمناخ خاصة فى المجال الزراعى والتى تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الإقليمية للحد من تلك الأثار.

وفى نهاية كلمته، أكد الوفد وفد أنه اطلع على برنامج العمل والميزانية للسنة المالية 2018 – 2021، كما شارك فى أعمال الدورة الحادية والستون بعد المائة للمجلس التنفيذى للمنظمة وهو يؤكد هنا على ما أعلنه فى هذه الاجتماعات من تأييد برنامج العمل والميزانية الذى أعده السيد المدير العام للمنظمة .

وتمنى أن نصل من خلال هذا المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة إلى نتائج مثمرة وتوصيات بناءة تخدم دولنا وتحقق أهداف استراتيجياتنا نحو التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى .

حضر اللقاء السفير هشام بدر سفير مصر فى ايطاليا والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، ويشارك الوفد الزراعى، اليوم فى اجتماعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لانتخاب المدير الجديد لها.

ويذكر أن المتحدثين فى الجلسة الختامية عقب كلمات المرشحين لمنصب مدير الفاو هم فيل هوجان بصفته مفوض الاتحاد الاوربى للشئون الزراعية ووفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بصفته رئيس مجلس وزارء الزراعة بالاتحاد الافريقى لاحاطة أعضاء المنظمة بما إنتهت اليه جلسات المؤتمر الوزارى المشترك من توصيات .

 

 

 

 


الامن الغذائى

التنمية المستدامة

القطاع الزراعى

مكافحة الفقر

الأغذية والزراعة

الفاو

منظمة الفاو

اجتماعات الفاو

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