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المغرب تستضيف الاجتماع 65 لمؤسسة "الآيكان" بشأن دومين الانترنت

الأحد، 23 يونيو 2019 09:38 م
المغرب تستضيف الاجتماع 65 لمؤسسة "الآيكان" بشأن دومين الانترنت مؤسسة الآيكان - ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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ينطلق غدا الإثنين الإجتماع 65 لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الآيكان)- منتدى السياسات بمراكش فى المغرب ويستمر حتى 27 من يونيو، ويستضيف الاجتماع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمدينة مراكش ، ويناقش الاجتماع أعمال تطوير السياسات الحالية والفرص اليومية للتواصل مع المجتمع، وتتضمن أجندة الاجتماع أكثر من 200 جلسة وأنشطة توعية.

ومؤسسة الإنترنت للأرقام والأسماء الممنوحة أو آيكان هى منظمة غير ربحية تأسست عام 1998 يقع مقرها فى كاليفورنيا، وهي مختصة بتوزيع و إدارة عناوين "الاى بى" وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا ومثال ذلك .com .info. وغيرها، في جميع أنحاء العالم، ولها وظيفة إدارة الموارد الرئيسية للبنية التحتية للشبكة.


الايكان

مؤسسة الاسماء و الارقام

نطاقات الانترنت

الدومين

مراكش

سياسات الايكان

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