المعلمون المؤقتون يطالبون بتجديد التعاقد معهم

كتب ــ محمود طه حسين

طالب المعلمون المؤقتون الذين انتهت عقودهم مايو الماضى بتجديد التعاقد معهم بعقود جديدة يتم توقيعها مع جهة العمل " الإدارات التعليمية والمديريات".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعاقدت مع 36 ألف معلم خلال الشهور الماضية لسد العجز فى المدارس الحكومية بشكل مؤقت وانتهت عقودهم نهاية مايو الماضى.

وأكد بعض المعلمين أنهم يطالبون بتجديد العقود المؤقتة لهم دون دخول مسابقات جديدة، موضحين أنهم خاضوا اختبارات إلكترونية واستوفوا كافة الشروط قبل استلامهم العمل إضافة إلى أن هناك عجزا يصل إلى 60 ألف معلم فى المدارس الحكومية.

جاء ذلك خلال وقفة سلمية لهم أمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمطالبة بتجديد العقود.