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المرور: أعمال تطوير وتوسعة شارع ترعة المريوطية وترسا بالجيزة

الأحد، 23 يونيو 2019 10:58 ص
المرور: أعمال تطوير وتوسعة شارع ترعة المريوطية وترسا بالجيزة تطوير طريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى، أن محافظة الجيزة وإدارة المرور تشرفان على أعمال رفع كفاءة شارعى ترعة المريوطية بحى العمرانية، و شارع ترسا بالهرم، على أن يتم رصف الطريق وتوسعته، حيث تم رفع كافة المخلفات وإزالة الاشغالات من جانبى الطرق وذلك لتوسعته لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة عليه، وتخفيف الأحمال عن شارع الهرم.

وأشار المصدر، إلى أن شارع ترعة المريوطية يعتبر أحد المحاور المؤدية للمناطق الأثرية، ومن الشوارع المؤدية لشارع الأهرام، لافتا إلى أنه سيتم إزالة أى معوقات أثناء إجراء الأعمال من ( الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات ) أثناء إجراء الرصف والتهميد للطريق، وستقوم مديرية الطرق وحى العمرانية بالإشراف على تنفيذ الأعمال والتأكد من تنفيذها بأعلى المواصفات.

وأكد المصدر، أن هناك أعمال توسعة ورصف، تتم بشارع ترسا لأنه محور مرورى هام للمترددين عليه، حيث تم توسعته بدءا من منطقة المريوطية وحتى شارع المحولات، مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال رصف و توسعة شوارع ابن عفان وأحمد سامى وابن الوليد بمنطقة الدقى، موضحا أنه سيتم استكمال رصف و تطوير الطرق بالجيزة ضمن خطة موضوعة.


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