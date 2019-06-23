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المؤبد لسيدة متهمة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الأحد، 23 يونيو 2019 01:29 م
المؤبد لسيدة متهمة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى،المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان حكمها بحبس "ياسمين.م" بالمؤبد غيابيا، لاتجارها فى المواد المخدرة بدائرة مركز الشهداء .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن الرائد محمد النحاس رئيس مباحث مركز الشهداء، من ضبط "ياسمين .م" لاتجارها فى المخدرات بدائرة مركز الشهداء، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 


المنوفيه

جنايات شبين الكوم

مركز الشهداء

المؤبد لسيدة

الاتجار بالمخدرات

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