المؤبد لسيدة متهمة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى،المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان حكمها بحبس "ياسمين.م" بالمؤبد غيابيا، لاتجارها فى المواد المخدرة بدائرة مركز الشهداء .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن الرائد محمد النحاس رئيس مباحث مركز الشهداء، من ضبط "ياسمين .م" لاتجارها فى المخدرات بدائرة مركز الشهداء، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.