الكرملين: لقاء زيلينسكى ليس على جدول أعمال بوتين فى قمة العشرين

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نفى الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف، اليوم الأحد، وجود لقاء مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، على جدول أعمال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لاجتماعات قمة مجموعة العشرين التى تعقد فى مدينة أوساكا اليابانية الأسبوع المقبل.

وقال بيسكوف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن مثل ذلك اللقاء "ليس مدرجا بالجدول"، وذلك بعد تصريح لوزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليميكين، بأنه من المحتمل عقد لقاء بين الرئيسين على هامش قمة العشرين.

وقال وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة العشرين التي تنعقد في اليابان الأسبوع المقبل.