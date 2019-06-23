الصين تحتاج إلى 440 مليار دولار لتنظيف البيئة الريفية من التلوث الشديد

شنجهاى (رويترز)

قالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية يوم السبت نقلا عن مسؤولين حكوميين إن الصين بحاجة إلى إنفاق ثلاثة تريليونات يوان (440 مليار دولار) على مدار ثلاث سنوات لتحسين الصرف الصحى فى القرى وتنظيف بيئتها الريفية التى تعانى من التلوث الشديد.

ونقلت الصحيفة الناطقة باسم الحزب الشيوعى عن آن شياو نينغ بوزارة الزراعة إن الأموال ستستخدم للإيفاء بأهداف الدولة لبناء مراحيض فى الريف نظيفة ومعالجة النفايات المنزلية وإنشاء محطات معالجة الصرف الصحى للقرى.

وخصصت الصين سبعة مليارات يوان لدعم "ثورة المراحيض" هذا العام وثلاثة مليارات يوان للإنفاق على تحسين البيئة الحية للقرويين فى غرب ووسط الصين.

وركزت "الحرب على التلوث" التى تشنها الصين والتى دشنتها منذ ست سنوات بشكل رئيسى على تحسين جودة الهواء فى المدن الصناعية إلى جانب الساحل الشرقي.

وتعهدت وزارة الزراعة العام الماضى باتخاذ إجراء للتصدى إلى تلوث الريف ووعدت بتحسين البنية التحتية للقرى و"العادات السيئة" لسكان الريف.