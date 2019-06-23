الصحف العراقية تبرز تأجيل تصويت مجلس النواب على المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة

وكالات الأنباء

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بقرار مجلس النواب العراقى، تأجيل التصويت على المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة "الدفاع والداخلية والتربية والعدل" فى جلسة مجلس النواب أمس، إلى إشعار آخر, منوهة باستمرار تباين وجهات نظرالكتل السياسية بشأن المرشحين لشغل هذه الوزارات المهمة وعدم توافقها إلى الآن.

وأشارت صحف الأحد – حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إلى الاجتماع ‏المشترك الذى عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل البرلمانية أمس، الذى تم خلاله التوصل الى قرار برفع فقرة التصويت على استكمال ‏التشكيلة الوزارية المنقوصة من جدول أعمال جلسة البرلمان, وإرجاء البت فيها الى جلسات قادمة.

ونوهت بتعهد رئيس ‏الوزراء عادل عبدالمهدى، إرسال أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالى "حسب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى خلال جلسة أمس".

وتابعت صحف العراق، ملف الدرجات الخاصة المعروض على مجلس النواب حاليًا، منوهة بضرورة الإسراع بالتصويت عليه قبل انقضاء الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب، الذى شارف على النهاية.