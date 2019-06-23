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الصحة: تطبيق إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرات القادمة من المناطق الموبؤة

الأحد، 23 يونيو 2019 05:33 م
الصحة: تطبيق إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرات القادمة من المناطق الموبؤة الحجر الصحى
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية خاصة مع القادمين من الخارج من خلال تفعيل اجراءات الحجر الصحى والكشف على المحتمل اصاباتهم بأمراض وبائية .

وقالت وزارة الصحة والسكان أن فرق الحجر الصحى تقوم بعمل اجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرات القادمة من الدول التى تنتشر فيها الأمراض الوبائية المختلفة كما يتم مناظرة الحالات المشتبة فى اصابتها بأى مرض كنوع من الوقاية والترصد.

وأضافت وزارة الصحة أن مصر من الدول النظيفة وخالية من الأمراض الوبائية تماما وهذا بفصل الترصد المستمر للأمراض بريا وبحريا وجويا.

 

 


الصحة

الطائرات

الحجر الصحى

المناطق الموبؤة

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