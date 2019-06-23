"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات "منحة ناصر للقيادة الإفريقية"

كتبت أسماء نصار

اختتمت وزارة الشباب والرياضة "فعاليات منحة" ناصر للقيادة الإفريقية" التى أطلقتها الوزارة (مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي .

وحضر حفل تخريج شباب الدفعة الأولي من منحة " ناصر للقيادة الافريقية " عدد من سفراء الدول الإفريقية من بينهم سفير رواندا ، الكونغو، زامبيا و إثيوبيا، بالإضافة إلي رئيس مكتب الاتحاد الإفريقى بجمهورية مصر العربية السفير عبد الحميد بوزاهر وممثل اتحاد الشباب الإفريقي منذر المصيرف، ودينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وحسن غزالي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي ومؤسس مكتب الشباب الإفريقى بوزارة الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة .

وفي كلمته أكد منذر المصيرف ممثل اتحاد الشباب الإفريقى على أهمية منحة "ناصر للقيادة" للشباب الإفريقى والتى تساهم بدورها فى تأهيل وتطوير شباب الدول الإفريقية من أجل تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقى و بناء وتنمية القارة الإفريقية، مشيداً بدور وجهود القيادة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسى فى دعم الشباب الإفريقي والمساهمة فى نهضة شعوب الدول الإفريقية من خلال نقل تجربة الآباء المؤسسين للوحدة الإفريقية وعلى رأسهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأوضح المصيرف دور مصر والزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى دعم القارة الإفريقية من خلال حركات التحرر، والتى ساهمت في وحدة إفريقيا على مر العصور، مؤكداً على أن الشباب الإفريقي يقع على عاتقه مسئولية تطوير وبناء القارة الإفريقية وتنفيذ أجندة 2063 من أجل التنمية وتحقيق الاستقرار والحرية والنهضة للقارة الإفريقية.

كما تعهد المصيرف باستمرار التواصل مع شباب الدول الإفريقية، بالإضافة إلي تعزيز التعاون بين الاتحاد والشباب الإفريقى من أجل بناء قدراتهم لتأهيلهم على قيادة القارة الإفريقية .

ومن جانبه أعرب السفير عبد الحميد بوزاهر رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بجمهورية مصر العربية ، عن سعادته البالغة بتخريج أول دفعة من منحة " ناصر للقيادة الافريقية " التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة " مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء " ، مشيراً إلى أن المنحة تساهم فى تخليد ذكرى حضارية وسياسية لكل الافارقة وهى ذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى أسس وحدة القارة الإفريقية .

وأشاد بوزاهر بموضوع المنحة الذى اختارته وزارة الشباب والرياضة، انطلاقاً من إيمان القيادة المصرية بأهمية نقل تجربة العمل الميدانى والرؤية الاستراتيجية والسياسة التى كان ينتهجها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للشباب الإفريقى من أجل الاستفادة من تاريخ نضاله، من خلال حركات التحرر وترسيخ مفهوم حقيقي للاستقلال والاستقرار، بالإضافة إلى القاء الضوء على دور الأباء المؤسسين للوحدة الإفريقية، مؤكداً على ضرورة نشر الوعى السياسى ونشر مفهوم الاستقلال والاهتمام بالتعليم والتأهيل بجانب تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية من أجل بناء قدرات الشباب الإفريقى باعتبارهم مستقبل القارة ومسئولون عن تنفيذ أجندة 2063 وقيادة إفريقيا.

من جانبه أكد الدكتور السيد فليفل رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإفريقية العليا، أن منحة ناصر للقيادة الإفريقية ساهمت بدورها فى نقل التجربة المصرية للدول الإفريقية بهدف تحقيق التنمية وتنفيذ أجندة 2063، مطالباً من الشباب المشارك فى المنحة بنقل رسالة حب لدولهم الإفريقية من الاتحاد الإفريقى باعتباره المظلة التي تجمع الأفارقة والبيت الذى يبنى أركانه شعوب إفريقيا.

كما طالب الشباب الإفريقى باستكمال مسيرة الأباء المؤسسين للوحدة الإفريقية وتحمل مسئولية بناء إفريقيا الواحدة ذات الصوت الواحد لنصل بحلول 2063 بحل جميع قضايا ومشكلات القارة الإفريقية، مطالباً بضرورة تناول بنود أجندة 2063 بالحب من أجل تنفيذها على أرض الواقع من أجل القضاء على المرض والجهل والفقر والاهتمام بالتعليم والتدريب والتأهيل لبناء مستقبل القارة الإفريقية بسواعد أبنائها، مؤكداً على ضرورة استمرار التواصل بين الشعوب لتبادل ونقل الخبرات بين الدول الإفريقية وأهمية توعية الشباب الإفريقى برسالة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى كافة المجالات لبناء القارة للأجيال المقبلة.

ومن جانبها أكدت دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، أن منحة ناصر للقيادة الإفريقية، " التى شارك فيها 100 شاب قيادى يمثلون 25 دولة إفريقية، تأتى ضمن سلسلة من span .ArabicUI