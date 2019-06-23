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السيطرة على حريق فى حوش مواشى بمدينة إسنا دون مصابين

الأحد، 23 يونيو 2019 01:58 م
السيطرة على حريق فى حوش مواشى بمدينة إسنا دون مصابين حريق - صورة أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق نشب في حوش مواشي بقرية ترعه ناصر بمدينة إسنا دون مصابين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 
كانت تلقت غرفة عمليات إطفاء إسنا، إخطار يفيد نشوب حريق في حوش مواشي بعزبة مبارك بقرية ترعة ناصر التابعة لمجلس قروي كومير. 
 
وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء لموقع الحريق، كما توجهت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، لمتابعة السيطرة على النيران. 
 
وبإجراء المعاينة، تبين أن الحريق أسفر عن تفحم حوش مواشي وماكينة مياه و4 نخلات ملك المواطن "محمد. م"، وحرق ماكينة مياه ري و4 نخلات ملك "عاشور. م" وإتلاف ماكينة ري، و5 نخلات ملك "جاد ع"، دون مصابين أو خسائر في الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحريق.
 

الاقصر

حريق حوش مواشي بالاقصر

مدينة اسنا

الحماية المدنية بالاقصر

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