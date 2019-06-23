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السيسى يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول

الأحد، 23 يونيو 2019 03:40 م
السيسى يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً حضره كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
 
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول، خاصة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذا خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة.
 

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البترول

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