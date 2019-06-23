سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 01:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تطلق نظام الإقامة المميزة للوافدين

الأحد، 23 يونيو 2019 12:33 م
السعودية تطلق نظام الإقامة المميزة للوافدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، برنامج الإقامة المميزة الجديد الذى يشبه نظام البطاقات الخضراء السارى فى دول أخرى بهدف جذب الأثرياء والوافدين من أصحاب المهارات العالية.

ويتيح النظام الجديدة نوعين من الإقامة الأولى الدائمة مقابل 800 ألف ريال سعودي (213321 دولارا) والثانية الإقامة لمدة عام قابل للتجديد مقابل 100 ألف ريال (26665 دولارا).

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على الخطة الشهر الماضي وافتتح اليوم الأحد الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله التقدم بالطلبات.

وستتيح تلك الإقامة للوافدين الأجانب حرية الحركة والقدرة على امتلاك العقارات وإبرام المعاملات في المملكة.

ويعمل في المملكة حاليا أكثر من عشرة ملايين وافد في ظل نظام يشترط وجود كفيل سعودي وتصدر لهم تأشيرة خروج وعودة كلما أرادوا مغادرة البلاد.

 


الإقامة المميزة

السعودية

الوافدين

نظام البطاقات الخضراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب الاتحاد العام للمصريين بالسعودية يكشف شروط الإقامة المميزة بالمملكة

السبت، 01 يونيو 2019 12:00 ص

"السعودية" ترفع شروط الإقامة المميزة لـ100 ألف ريال سنويا.. "جرين كارد" مقابل رسم 800 ألف ريال..والنظام الجديد يتيح امتلاك المغتربين عقارات ومحلات وخدمات تعليمية وصحية.. ومحللون: المملكة تستكمل رؤية 2030

الجمعة، 17 مايو 2019 11:50 ص

إنفوجراف.. أبرز ملامح نظام الإقامة المميزة فى السعودية وتأثيراته الاقتصادية

الأربعاء، 15 مايو 2019 03:18 م

ضمن نظام "الإقامة المميزة".. السعودية تتجه لإلغاء "الكفيل"

الجمعة، 10 مايو 2019 10:23 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة