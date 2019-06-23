السعودية تطلق نظام الإقامة المميزة للوافدين

أطلقت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، برنامج الإقامة المميزة الجديد الذى يشبه نظام البطاقات الخضراء السارى فى دول أخرى بهدف جذب الأثرياء والوافدين من أصحاب المهارات العالية.

ويتيح النظام الجديدة نوعين من الإقامة الأولى الدائمة مقابل 800 ألف ريال سعودي (213321 دولارا) والثانية الإقامة لمدة عام قابل للتجديد مقابل 100 ألف ريال (26665 دولارا).

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على الخطة الشهر الماضي وافتتح اليوم الأحد الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله التقدم بالطلبات.

وستتيح تلك الإقامة للوافدين الأجانب حرية الحركة والقدرة على امتلاك العقارات وإبرام المعاملات في المملكة.

ويعمل في المملكة حاليا أكثر من عشرة ملايين وافد في ظل نظام يشترط وجود كفيل سعودي وتصدر لهم تأشيرة خروج وعودة كلما أرادوا مغادرة البلاد.