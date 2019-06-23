السعودية تبدأ اليوم استقبال طلبات "الإقامة المميزة".. تعرف على التفاصيل

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

بدأ مركز الإقامة المميزة فى السعودية، اليوم الأحد، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك".

وبحسب العربية دوت نت، تسهل المنصة على الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة في رفع جميع الوثائق المطلوبة، والسداد الإلكترونى للمقابل المالى المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز، نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثانى الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالى يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء السعودى، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الإقامة المميزة، لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة، وفق المعايير التى حددها النظام، وفى بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون لتحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية بهدف تقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية "سابرك" أو عبر حسابها saudiprcen@ على مواقع التواصل.