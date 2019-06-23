السجن المشدد 3 سنوات لعامل لاتجاره فى الحشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "يسرى.م.ع" 32 سنة عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشش بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر وأحمد محمود السيد بأمانة سر محمود سيد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 دائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم ضبط المتهم، وبحوزته 18 قطعة حشيش ، كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.