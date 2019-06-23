السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة عامل بالإكراه فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "أحمد.ع" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة متعلقات المجنى عليه "محمود.ع" عامل بالإكراه بدائرة قسم أول والاستيلاء على نقوده .

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين عمرو محمود على وناجح عبد الحميد بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2018 بدائرة قسم أول، عندما تلقى قسم شرطة قسم أول سوهاج، بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهم بسرقة متعلقاته ومبلغ مالى منه بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة أقول المجنى عليه وبعد اعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.