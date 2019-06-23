الرئيس السيسى يهنئ البرتغال وكرواتيا بالعيد القومى

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تنهئة إلى رئيس البرتغال البروفيسور مارسيلو ريبيلو دى سوزا، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، كما أوفد الرئيس عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية البرتغالية بالقاهرة، للتهنئة بتلك المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، كما أوفد الرئيس محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كرواتيا بالقاهرة، للتهنئة بتلك المناسبة.