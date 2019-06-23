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الرئيس السيسى يهنئ البرتغال وكرواتيا بالعيد القومى

الأحد، 23 يونيو 2019 03:29 م
الرئيس السيسى يهنئ البرتغال وكرواتيا بالعيد القومى الرئيس عبد الفتاح السيسى
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تنهئة إلى رئيس البرتغال البروفيسور مارسيلو ريبيلو دى سوزا، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، كما أوفد الرئيس عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية البرتغالية بالقاهرة، للتهنئة بتلك المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، كما أوفد الرئيس محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كرواتيا بالقاهرة، للتهنئة بتلك المناسبة.

 


العيد القومى البرتغالى

العيد القومى الكرواتى

الرئيس السيسى

عبد الفتاح السيسى

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