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الخطوط الجوية السعودية تغير مساراتها بعيداً عن خليج عمان ومضيق هرمز

الأحد، 23 يونيو 2019 12:25 ص
الخطوط الجوية السعودية تغير مساراتها بعيداً عن خليج عمان ومضيق هرمز الخطوط السعودية
وكالات الأنباء

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أفادت شبكة العربية، أن الخطوط السعودية غيرت مسار رحلاتها الدولية بعيداً عن خليج عمان، ومضيق هرمز ،وقالت الخطوط السعودية إنها تتخذ إجراءً احترازياً لضمان سلامة الطيران.

 

وأضافت أن التغيير يشمل رحلات إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي، وسيتم استخدام مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أماناً لسلامة الطيران، مشيرة إلى أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.

 

وبدأت شركات طيران كبرى من جميع أنحاء العالم، الجمعة، في إعادة توجيه رحلاتها لتجنب المناطق المحيطة بمضيق هرمزفي أعقاب إسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أميركية هناك، حيث حذرت أميركا من أن الطائرات التجارية قد تتعرض للهجوم عن طريق الخطأ.

 

وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية من "احتمال حدوث سوء التقدير أو خطأ في التعريف" في المنطقة بعدما أسقط صاروخ أرض - جو إيراني يوم الخميس طائرة من طراز أر كيو - 4 إيه جلوبال هوك تابعة للبحرية الأميركية، وهي طائرة غير مأهولة جناحها أكبر من طائرة بوينغ 737 وتكلف أكثر من 100 مليون دولار، وفقاً لوكالة "أسوسييتد برس".

 

وقالت الولايات المتحدة إنها وضعت خططاً لشن ضربات محدودة على إيران رداً على ذلك، لكنها ألغتها بعد ذلك.


الخطوط السعودية

خليج عمان

إيران

مضيق هرمز

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