الجزائر تشهد بدء ملتقى إقليمى حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

وكالات

شهدت الجزائر، اليوم الاحد، بدء أعمال ملتقى إقليمي حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والذى تنظمه وزارة الدفاع الجزائرية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة وهيئات جزائرية وخبراء جزائريين وأجانب.

ويهدف ملتقى حظر الأسلحة الذي يستمر ثلاثة أيام، حسبما ذكرت "واس" إلى تحفيز تجسيد التزامات الدول الأفريقية لتحقيق أهداف الاتفاقية ووضع نظرة مستقبلية جديدة للعالم مبنية على الاستخدام السلمي للكيمياء، كما يهدف أيضًا إلى تطوير دائم لمفهوم الأمن والسلامة وتتبع مسار المواد الكيميائية.

ويتضمن برنامج الملتقى جلسات حول تجارب مختلف الدول الأفريقية فيما يخص إدارة الأمن في الصناعات الكيميائية.