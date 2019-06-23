التقرير الطبى لطفل البدرشين: "توفى نتيجة اسكفسيا الغرق ولا إصابات ظاهرية"

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة التقرير الطبى الخاص بطفل توفى غرقًا داخل ترعة "المريوطية"، بمركز البدرشين، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وأنه توفى نتيجة "اسفكسيا الغرق"، ولا وجود لأثار عنف أو إصابات ظاهرية بجسد الطفل، وعليه صرحت بدفنه.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بترعة المروطية بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عدد من المواطنين، انتشلوا جثة طفل، يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، يرتدى كافة ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرة، وأشارت التحريات أن الطفل تعرض للغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.