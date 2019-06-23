البيئة ومحافظة الشرقية يستعدان لموسم جمع قش الأرز

كتبت آية دعبس

أجرى مسئولو وزارة البيئة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية لبحث آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة وأجهزة المحافظة فى العديد من الملفات خاصة توعية المزارعين فى بداية موسم جمع قش الأرز.

وتضمنت الجولة، معاينة الموقع الجديد للمحطة الوسيطة بمنيا القمح بعد رفع التراكمات منن قبل جهاز المخلفات، بالتعاون مع مجلس المدينة والاجهزة المعنية، بجانب عرض شرح مفصل من رئيس الفرع خالد أبو العزم عن أبرز الانجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية وتحديدا فى ملفى إدارة المخلفات ومكافحة حرق قش الأرز والقضاء على السحابة السوداء.

وأبدت الوزارة بعض الملاحظات على أداء الفرع مطالبة بضرورة السرعة فى التعامل مع شكاوى المواطنين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها فى أسرع وقت واستعرضت جهود الفرع فى توعية المزارعين بأهمية التعاون مع الوزارة للتصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة.

وتم إجراء نقاش مفتوح مع العاملين بالفرع، وبحث مطالب الموظفين والمشاكل التى تواجههم، كما وجهت بضرورة تكثيف برامج التوعية خاصة فيما يتعلق بموسم قش الأرز واهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية.