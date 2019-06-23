البحوث الزراعية بالوادي الجديد: توفير دعم فنى ولوجستى متكامل للمستثمرين

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قال الدكتور خالد يمانى مدير محطة البحوث الزراعية بالوادى الجديد، إن البحوث الزراعية جاهزة لتقديم الدعم الفنى واللوجستى للمستثمرين.

وأضاف يمانى، فى بيان له اليوم الأحد، أنه يتم تقديم الدعم أيضًا للقدرة على المساهمة فى إجراء جسات التربة الزراعية، واستخراج العينات، وتحديد نوعية وصلاحية التربة، والمساهمة مع المستثمرين اللذين خصصت لهم أراض بمبادرة (زراعة 2 مليون نخلة)، وذلك من خلال الباحثين والمتخصصين فى الأقسام المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية بالمحافظة.

وأوضح يمانى، أن اختيار منطقة الزراعة وتحديد نوعية التربة أمر هام للمستثمر، بالإضافة إلى المساهمة أيضًا فى تحديد نوعية فسائل النخيل التى يجود زراعتها بالمحافظة، والطرق السليمة للزراعة من أجل تحقيق أفضل النتائج، وذلك فى ظل وجود أصناف مثل: نخيل البارحى والمجدول، بجانب نخيل البلح السيوى المعروف بنخيل البلح الصعيدى، وهو أشهر الأصناف النصف جافة ويحقق إنتاجية مرتفعة وعوائد اقتصادية.

يذكر أن الوادى الجديد تواصل تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تنفيذ وزراعة 2 مليون نخلة على مستوى المحافظة، حيث تواصل المحافظة تخصيص آلاف الأفدنة لتنفيذ المبادرة والتوسع فى زراعة النخيل.

ومن جانب أخر وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات بالإستراحة الممتازة بحى الأمل بمدينة الخارجة، وإفتتاح حمام السباحة وإتاحته للأنشطة الصيفية لأهالى وأبناء الأحياء المجاورة.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال تطوير الإستراحة ورفع كفاءتها، لإقامة متنفس ترفيهى ورياضى للمواطنين، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الملاحظات الفنية تمهيدا لإفتتاح الإستراحة.

وقال المحافظ إن تكلفة تطوير الإستراحة حوالى 3.5 مليون جنية، وتشمل 7 غرف بالدور العلوى وصاله طعام ومطبخ وقاعة اجتماعات واستقبال وصاله انتظار، بالإضافة إلى إنشاء حمام سباحة بمساحة 12.5م × 25م لخدمة رواد الاستراحة بتكلفة 2 مليون جنية.

وقد أعلن الدكتور محسن عبد الوهاب، مدير مكتبة مصر العامة بالوادى الجديد، اليوم الأحد، أن المكتبة وضعت خطة مكثفة من الأنشطة الصيفية لخدمة الأطفال بمختلف المراحل العمرية وطلاب المدارس.

وأشار عبد الوهاب، أن خطة المكتبة تشمل تنفيذ أنشطة متعددة من خلال إقامة المسابقات اليومية الخاصة بالأطفال وتنمية المواهب وتزويد قاعات الإنترنت بعدد إضافى من أجهزة الحاسب الآلى ودعم مكتبة الأطفال والكبار، بجانب تطوير معمل اللغات وتنظيم دورات فى اللغة الإنجليزية والألمانية، إلى جانب استغلال المسرح الرومانى فى الحفلات، وإقامة الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية والمشاركة فى جميع المناسبات.

وقال عبد الوهاب، إن مكتبة مصر العامة تأسست عام 2003 بهدف إثراء الفكر والثقافة، مؤكدا أنها أصبحت قلعة معرفية للأطفال والطلاب من خلال إقبال المئات عليها يوميا لممارسة الأنشطة المتنوعة.



محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال الاستراحة الممتازة



محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال الاستراحة الممتازة