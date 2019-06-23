الانتخابات الرئاسية فى موريتانيا.. تقدم الغزوانى فى النتائج الأولية

وكالات الأنباء

أشارت نتائج أولية جزئية للانتخابات الرئاسية فى موريتانيا، إلى تقدم وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزواني، والذى يحظى بدعم من قبل الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز وأحزاب الأغلبية الحاكمة ، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأفاد مراسلنا أن نتائج فرز حوالى عشرة فى المائة من الأصوات فى انتخابات موريتانيا، أظهرت تقدم ولد الشيخ الغزوانى بأكثر من 50 فى المائة.

وحل فى المرتبة الثانية سيدى محمد ولد بوبكر بنحو 19 فى المائة، فى حين جاء بيرام ولد أعبيد فى المرتبة الثالثة، بقرابة حوالى 17 فى المائة.

ولم تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أى نتائج رسمية حتى الآن.