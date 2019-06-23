الاحتلال يعتقل 16 مواطنا بالضفة الغربية ومستوطنون يهاجمون سيارات الفلسطينيين

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت 16 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من القدس.

ففى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، 10 مواطنين على الأقل، من بلدة العيسوية، والقدس القديمة، وفى بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فتية فى منطقتى جبل الموالح وشارع الصف بمدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فتى من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا، وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية فى محيط المحافظة.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين فى "يطا" جنوبا، واقتحمت منزل أسير محرر، وفتشته وعاثت فيه فسادا، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت حارة "أبو سنينة" فى المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز على مدخل "الخليل الشمالي- جسر حلحول"، ومفرق "خرسا" جنوب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت فى بطاقاتهم الشخصية.

وفى جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، أسيرا محررا بعد أن داهمت منزله فى بلدة "اليامون" غرب جنين، وفتشته وعبثت بمحتوياته، فى سياق آخر جرف مستوطنون، اليوم الأحد، أراضٍ فى منطقة "خلة النحلة" المحاذية لقرية "واد رحال" جنوب بيت لحم جنوب الضفة.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية، بأن جرافات المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال شرعت بتجريف أراض فى منطقة "خلة النحلة"، تعود للمواطن محمد يحيى عايش، وتبلغ مساحتها الإجمالية 300 دونم (كيلو مترا مربعا)، وأشار إلى أن أعمال التجريف يراد بها وضع بيوت متنقلة "كرافانات"، بهدف إقامة بؤرة استيطانية تدعى "جفعات أيتام" توصل مستوطنتى "إفرات، وتقوع" ببعضهما، فى إطار عزل بيت لحم عن ريفها الجنوبى وجنوب الضفة الغربية.

وفى شمال الضفة هاجم عشرات المستوطنين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، المركبات المارة على شارع "جنين- نابلس"، ومارسوا أعمال العربدة، بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة، وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين، فى خطوة استفزازية، وهاجموا المركبات المارة على شارع جنين – نابلس بالقرب من مدخل المستوطنة، ومارسوا أعمال العربدة وتوجيه الشتائم والكلمات النابية على المارة تحت حماية جيش الاحتلال.