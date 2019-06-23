الإمارات تطلق أسبوعا ثقافيا فى رومانيا لعرض التراث غير المادى.. صور

كتب بلال رمضان

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافى الإماراتى فى العاصمة الرومانية بوخارست الذى تنظمه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع السفارة الإماراتية فى رومانيا من 22 إلى 26 يونيو الجارى وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير علاقات الصداقة بين الشعبين الإماراتى والرومانى.

ويأتى تنظيم الأسبوع الثقافى الإماراتى عقب الزيارة التى قام بها مؤخراً، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى لرومانيا، التقى خلالها فيوريكا دانتشيلا، رئيسة وزراء رومانيا، وتزامنت هذه الزيارة مع احتفال البلدين بذكرى مرور ثلاثة عقود على إطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

ويستهدف برنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الذى سيقام فى عدة مناطق من المدينة التعريف بالتراث والثقافة الإماراتية عبر إقامة العديد من الأنشطة الفنية والاستعراضات التراثية وغيرها من الفعاليات التى تبرز الموروث الحضارى والثقافى لدولة الإمارات.



الإمارات تطلق أسبوعا ثقافيا فى رومانيا

وحضر إطلاق الأسبوع الثقافى الإماراتى، حسبما ذكرت وزارة الثقافة فى بيان صحفى، رئيس الوفد المشرف على تنظيم الفعاليات الشيخ سالم القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون فى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي، سفير الدولة لدى رومانيا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الرومانية وسفراء الدول العربية والأجنبية فى بوخارست.

وأكد الشيخ سالم القاسمى على أهمية الأسبوع الثقافى الإماراتى فى رومانيا فى تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون فى المجال الثقافى وتبادل الخبرات والمعارف حول العادات والتقاليد المحلية المتوارثة لدى كلا الشعبين الصديقين.



الأسبوع الثقافي الإماراتي في رومانيا

وقال الشيخ سالم القاسمى: "يؤسس الأسبوع الثقافى الإماراتى لمرحلة جديدة من علاقات التعاون الثقافى بين البلدين، ولذا حرصنا خلال تصميم برنامج منوّع لتشجيع الجمهور على التفاعل وتحفيزه للتعرف على ثراء ثقافتنا وتراثنا وما تمتلكه دولة الإمارات من موروث حضارى وثقافى يمكن تبادله مع العالم."

وأعرب سالم القاسمى عن رغبة دولة الإمارات فى تطوير أواصر العلاقات الثقافية فى المجالات الفنية والأدبية والتراثية.



جانب من فعاليات الأسبوع الثقافى الإماراتى فى رومانيا

وبدوره، أشار الدكتور أحمد عبدالله المطروشى سفير الدولة لدى رومانيا إلى أن تنظيم مثل هذا الحدث الثقافى يهدف الى تعريف المجتمع الرومانى بالعادات والتقاليد والموروث الثقافى الإماراتى بجميع مكوناته الغنية التى تتضمن مجموعة من الأساليب، والأنماط، والسمات الثقافية مثل: اللباس، والرقصات والاهازيج الشعبية، والأعمال الفنية، والحرف اليدوية، والأكلات الشعبية التى تشتهر بها دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك لمد جسور التواصل وتبادل الثقافات بين البلدين الصديقين، كما أن هذا الحدث يأتى فى سياق ترسيخ قيم "عام التسامح" الذى تحتفل به الدولة خلال عام 2019.



فعاليات أسبوع الإمارات الثقافى فى رومانيا

وتضمن حفل الافتتاح أمسية موسيقية استثنائية فى المسرح الرومانى بقيادة الموسيقيين الإماراتيين فاطمة الهاشمى ومحمد الجهورى بمشاركة أوركسترا جورج إنيسكو الفيلهارمونية. كما تضمن الحفل عزف النشيدين الوطنيين الرومانى والإماراتى وعدد من المقطوعات الموسيقية الرومانية والإماراتية المشتركة.

ويتضمن برنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الإماراتى معرض صور فوتوغرافية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعروضاً فنية مستوحاة من التراث الإماراتى، وقرية تراثية تسلط الضوء على فن الطهى الإماراتى، والحرف اليدوية، وفن التزين بالحناء، وطريقة تقديم القهوة العربية باعتبارها من التراث غير المادى المدرج على قائمة التراث الإنسانى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والعلوم (اليونسكو).