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لمنع عودته إلى البلاد ..

الأوبزرفر: وزارة الداخلية البريطانية عرقلت محاولات إعادة تأهيل "الجهادى جاك"

الأحد، 23 يونيو 2019 11:07 ص
الأوبزرفر: وزارة الداخلية البريطانية عرقلت محاولات إعادة تأهيل "الجهادى جاك" الجهادى جاك - جاك ليتس المقاتل البريطانى فى داعش
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن جاك ليتس المقاتل البريطانى فى تنظيم داعش، والذى أُدين والداه بتمويل الإرهاب ، أراد العودة إلى المملكة المتحدة ، لكن وزارة الداخلية عرقلت محاولات إعادة تأهيله.
 
وقالت الصحيفة إن الشاب البالغ من العمر 23 عامًا - والمعروف باسم "الجهادي جاك" - والذي انضم إلى داعش في سن المراهقة ، ناقش مغادرة سوريا في عام 2016 مع خبير مكافحة التطرف حتى أبعدت الحكومة البريطانية الأخيرة من قضية ليتس ، حسبما علمت الأوبزرفر.
 
وأوضحت الصحيفة أن والديه أدينا يوم الجمعة ، بتمويل الإرهاب من خلال إرسال الأموال إلى ليتس بينما كان يعيش مع داعش في سوريا.
 
وأخبر المسلم المعتقل ، المحتجز حالياً في سجن كردي ، أخصائي مكافحة الإرهاب الذي عينته وزارة الداخلية أنه مستعد للعودة إلى الوطن لمواجهة عقوبة سلطات المملكة المتحدة.
 
وأشارت "الأوبزرفر" إلى أن حنيف قادر، الذي كان يعمل في برنامج مكافحة التطرف التابع للحكومة ، أجرى سلسلة من المحادثات  على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى مع ليتس أثناء وجوده في سوريا.
 
ونقلت الأوبزرفر" عن قادر قوله "لقد أراد بالتأكيد مغادرة هذا المكان. آخر محادثة أجريناها كانت كيف يمكننا إخراجه من هناك. كان الخيار الأفضل هو شق طريقه إلى الأردن أو تركيا وإلى سفارة المملكة المتحدة ، حيث كان سيستسلم ويواجه العواقب عندما يعود ويسلم نفسه لإعادة التأهيل. كان يمكن أن ينجح ذلك ".
 
وتم تعيين قادر في القضية بناءً على موافقة من القيادة الجنوبية الشرقية لمكافحة الإرهاب ، ووزارة الداخلية وبدعم من والدي ليتس. أجرى أكثر من 20 محادثة مع مجند داعش بين أكتوبر 2015 وأوائل عام 2016. ورغم أن وزارة الداخلية لا تعلق على الحالات الفردية ، إلا أنها قالت إنها ستحاول منع مجندي داعش الراغبين فى العودة إلى المملكة المتحدة.
 
وقال قادر إنه تحدّى ليتس مرارًا وتكرارًا على الأسس الدينية لداعش ورغم عناده في البداية ، إلا أنه أصبح أكثر انفتاحًا تدريجياً.
 
في عام 2017 ، غادر ليتس داعش بعد أن خاب أمله مع التنظيم ، لكن تم أسره وهو محتجز حاليًا في شمال سوريا. "لقد أراد التحدث معي ، هذا هو أفضل جانب للتدخل من منظور خبير. والدته كانت مقتنعة أيضًا بأنه مستعد للمغادرة ".
وكانت "بى بى سى" أجرت حوارا مع ليتس، قال فيه إنه كان على استعداد فى إحدى المرات لتنفيذ "هجوم انتحارى".
 
وأوضح موقع "بى بى سى عربى" أن اللقاء مع جاك ليتس أجرى فى 23 أكتوبر الماضى فى سجن تابع للقوات الكردية فى سوريا، لكن لم يكن من الممكن نشره قبل إدانة والديه بتهمة تمويل الإرهاب بعد اكتشاف أنهما كانا يرسلان الأموال له.
 
  

الجهادى جاك

العائدون من داعش

داعش

جاك ليتس

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