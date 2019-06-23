الأنبا باخوميوس يكلف 6 قساوسة جدد بالخدمة فى البحيرة

كتبت سارة علام

احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بنيل ستة من الشمامسة درجة قس للقيام بالخدمة الكهنوتية والرعوية بمدن وقرى الإيبارشية وذلك خلال صلوات القداس التى ترأسها الانبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية بكنيسة مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور، وخلاله تمم طقس سيامة (تعيين) كلٍ من:

- الشماس فادى سليمان كاهنًا باسم القس بفنوتيوس على كنيسة السيدة العذراء مريم والأمير تادرس الشطبى بكفر الدوار.

- الشماس ريمون ميشيل كاهنًا باسم القس بنيامين على كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارمينا بجناكليس، أبو المطامير.

- الشماس مينا رشاد كاهنًا باسم القس جوناثان على كنيسة الأميرين تادرس المشرقى وتادرس الشطبي، جنوب التحرير.

- الشماس فادى فؤاد كاهنًا باسم القس فيلوثاؤس على كنيسة الشهيد مارجرجس بكفر الدوار.

- الشماس ملاك ميخائيل كاهنًا باسم القس ثيؤفان على كنيسة الشهيد مارمينا بقرية انصاف، مذابح قرى مركز أبوحمص.

- الشماس سامى جرجس كاهنًا باسم القس أرمانيوس كنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بالعشر تلاف.

شارك فى صلوات القداس الأنبا ايساك الأسقف العام والمدبر الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بإخميم والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط. والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

وتوجه الكهنة الجدد عقب القداس إلى دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى لقضاء فترة الاربعين يومًا التالية لطقس التكليف بالخدمة حيث تعتبر فترة إعداد روحى لهم.