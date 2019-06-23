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الأرصاد الجوية فى فرنسا ترفع درجة التأهب إلى اللون البرتقالى لمواجهة "الحر"

الأحد، 23 يونيو 2019 06:38 م
الأرصاد الجوية فى فرنسا ترفع درجة التأهب إلى اللون البرتقالى لمواجهة "الحر" ارتفاع درجات الحرارة
كتب أحمد علوى

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رفعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم، الأحد حالة الطوارئ، والتأهب على اللون البرتقالى فى خمس بلديات، نتيجة هبوب موجة حارة للغاية تعتبر الأقوى هذا العام.

ووفقاً لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، وصلت الحرارة بالفعل بشكل ملحوظ اليوم، الأحد فى إيل دو فرانس، حيث تشهد فرنسا الايام المقبلة شدة ملحوظة فى ارتفاع الحرارة أوائل الصيف هذا العام.

 

واشارت الهيئة الفرنسية ، أن "سين سانت دينيس، فال ديواز، وفال دى مارن" وسين  ايه مارن، سيشهد غدا الإثنين ارتفاع كبير فى درجات الحرارة، وسوف يبدأ المواطنين فى الشعور بها منذ الـ6 صباحا، رغم ان هذا الوقت هو ادنى مستوى للحرارة غدا.


فرنسا

موجة الحر فى فرنسا

الارصاد الجوية فى فرنسا

اخبار العالم

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