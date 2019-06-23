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الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأحد، 23 يونيو 2019 10:56 ص
الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، أنه بداية من غد الاثنين يبدأ ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع الجارى، فى أول ارتفاع بدرجات الحرارة بفصل الصيف، وذلك تزامنا مع أول أسبوع بفصل الصيف.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الارتفاع فى درجات الحرارة سيكون بمعدل 3 لـ 4 درجات عن المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام، مشيرا إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة لتتراوح بين 65 لـ 75 % على العاصمة .

وأوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة بالعاصمة متوقع أن تصل مع نهاية الأسبوع لـ 40 درجة وبجنوب البلاد لـ 44 درجة، لافتا إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة راجع لتأثر البلاد بكتل هوائية ساخنة قادمة من منخفض الهند الموسمى تعمل على رفع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بارتداء غطاء الرأس وتجنب التعرض المباشر للشمس، والتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل والمياه الغازية والعصائر.


الارصاد

الطقس

حاله الجو

ارتفاع درجات الحراره

اليوم السابع بلس

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