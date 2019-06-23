اضبط مخالفة.. استحمام المواشى فى بحر شبين أمام قرية صفط تراب بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

شهد "بحر شبين" أمام قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة تتسبب فى تلوث المياه، بعد قيام الفلاحين بإنزال المواشى فى البحر بغرض الاستحمام. وهو ما ينتج عنه تلوث المياه نتيجة لسقوط روث المواشى بالمياه.

ورصد "اليوم السابع" قيام الفلاحين بإنزال الحيوانات فى بحر شبين امام قرية صفط تراب المحلة،للاستحمام هربا من الحر، وهو ما يتسبب فى تلوث المياه، حيث أن "بحر شبين "يقع علية محطات مياه الشرب، ويعتبر أهم مصادر مياه الشرب التى تغذى قرى المركز والمدينة والقرى الواقعة عليه .