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اضبط مخالفة.. استحمام المواشى فى بحر شبين أمام قرية صفط تراب بمركز المحلة

الأحد، 23 يونيو 2019 05:00 ص
اضبط مخالفة.. استحمام المواشى فى بحر شبين أمام قرية صفط تراب بمركز المحلة استحمام المواشى فى بحر شبين
الغربية عادل ضرة

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شهد "بحر شبين" أمام قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة تتسبب فى تلوث المياه، بعد قيام الفلاحين بإنزال المواشى فى البحر بغرض الاستحمام. وهو ما ينتج عنه تلوث المياه نتيجة لسقوط روث المواشى بالمياه.
 
ورصد "اليوم السابع" قيام الفلاحين بإنزال الحيوانات فى بحر شبين امام قرية صفط تراب المحلة،للاستحمام هربا من الحر، وهو ما يتسبب فى تلوث المياه، حيث أن "بحر شبين "يقع علية محطات مياه الشرب، ويعتبر أهم مصادر مياه الشرب التى تغذى قرى المركز والمدينة والقرى الواقعة عليه .
 
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محافظة الغربية

المحلة الكبرى

بحر شبين

استحمام الحيوانات

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