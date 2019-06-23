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الأحد، 23 يونيو 2019 07:49 ص
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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى فى كمبوديا إلى 17 قتيلا و24 مصابا

الأحد، 23 يونيو 2019 07:49 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى فى كمبوديا إلى 17 قتيلا و24 مصابا انهيار مبنى فى كمبوديا
أ ش أ

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أفادت تقارير إعلامية فى كمبوديا اليوم الأحد بارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بمدينة "سيهانوكفيل" الساحلية جنوب غرب البلاد إلى 17 قتيلا و24 مصابا.

 

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن هذا المبنى يمتلكه أحد المستثمرين الصينيين، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ والإغاثة استمرت على مدار الليلة الماضية وحتى وقت مبكر من صباح اليوم.


ولم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث بهذا المبنى الذى كان قد تم الانتهاء من 70% إلى 80% من الأعمال الإنشائية به.


يذكر أن وزير الإعلام الكمبودى خيو كانهاريث قد أعلن - فى وقت سابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) - أن كافة العمال العاملين بالمشروع كمبوديين الجنسية ويستخدمون المشاريع الإنشائية التى لم يتم الانتهاء منها مقرا لنومهم.


كمبوديا

انهيار مبنى

سيهانوكفيل

عمليات الإنقاذ

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