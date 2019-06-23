إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين مركبتى توك توك بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيب سبعة أشخاص بإصابات مختلفة عقب حادث تصادم على طريق برج النور العرب أجا نتيجة تصادم توكتوكين فى المواجهة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أجا العام، بوصول سبعة أشخاص مصابين بأصابات مختلفة، نتيجة حادث تصادم بين توكتوكين أمام قرية ديرب بقطارس التابعة لدائرة المركز .

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كلا من "صبحى أحمد قاسم جودة 25 سنة، تقى أحمد قاسم جودة 16 سنة، تسنيم قاسم محمد جودة 16 سنة، سوسن سعيد البيسى 53 سنة وجميعهم مقيمين قرية ديرب بقطارس، و"أحمد العوضى 16 سنة، على حلمى رضوان 16 سنة مقيمين قرية خطاب، وإبراهيم صابر ابراهيم 37 سنة" مقيم ميت العامل، وتم تحويلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى نظرا لخطورة حالته، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.