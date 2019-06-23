إصابة 6 أشخاص فى انقلاب تروسيكل على الطريق الدولى الساحلى أمام المنصورة الجديدة

الدقهلية - شريف الديب

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة فى انقلاب تروسيكل على الطريق الدولى أمام مدينة المنصورة الجديدة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز جمصة بوصول 6 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث نتيجة انقلاب تروسيكل على الطريق الدولى الساحلى أمام مدينة المنصورة الجديدة، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من "أحمد عبد النبى يوسف 18 سنة، محمد حسن محمود الشامى 17 سنة، ومحمد أشرف الزهيرى" وجميعهم مقيمون بقرية المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى الأزهرى بدمياط الجديدة، "محمود مصطفى السعيد البغدادى 22 سنة، السيد حسنى السعيد البرنس 24 سنة، طارق يحى عبد الواحد 44 سنة"، وتم نقلهم إلى مستشفى جمصة العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.